Il y a un an, à pareille époque, on rappelait que la dernière équipe à avoir passé Noël en tête de la Premier League avant de devoir s’avouer vaincue en mai n’était autre que… Liverpool. C’était en 2013/2014. Cinq ans après, la même mésaventure est arrivée aux Reds, qui ont dû plier face à Manchester City malgré une saison domestique quasi parfaite.

Douze mois plus tard, le club a une nouvelle opportunité de confirmer sa domination de fin d’année en remportant enfin ce titre de champion d’Angleterre qui se refuse à lui depuis trente ans. Et cette fois-ci, on ne voit pas trop ce qui pourrait enrayer la machine. Trop dominateur, trop bien huilé, trop confiant, le squad de Jürgen Klopp, un coach qui veut parachever son chef-d’œuvre rouge en accrochant un quatrième trophée à son palmarès.

