L'ancien coach de Bournemouth a signé un contrat jusqu'en 2024 avec les Magpies, a annoncé le club anglais lundi. Howe, 43 ans, était sans club depuis son départ de Bournemouth en août 2020. Il occupait le poste d'entraîneur chez les Cherries depuis 2012, après un premier passage entre 2008 et 2011, et avait fait passer le club de la League Two (D4 anglaise) à la Premier League en l'espace de cinq ans. Bournemouth a ensuite été relégué en Championship au terme de la saison 2019-2020.

Howe succède à Steve Bruce, remercié il y a deux semaines après le rachat du club par le Fonds d'Investissement Public saoudien. Graeme Jones, ancien T2 de Roberto Martinez chez les Diables Rouges, avait assuré l'intérim.

Newcastle occupe la 19e et avant-dernière place en Premier League avec 5 points.