Loin de l'incertitude en coulisses sur son projet de reprise par un fonds souverain saoudien, Newcastle a remporté une belle victoire (3-0 sur Sheffield United), dimanche, pour la 30e journée de Premier League.

Pour leur retour à la compétition après plus de trois mois d'inactivité, les Magpies ont marqué trois buts à la deuxième meilleure défense du championnat, ce qu'elle n'avait concédé qu'une fois, lors d'un 3-3 contre Manchester United fin novembre.

Avec ses trois points, Newcastle remonte provisoirement à la 12e place et compte 11 longueurs d'avance à 8 journées de la fin sur la zone rouge, un matelas qui devrait être suffisant pour rester dans l'élite en attendant que leur situation se clarifie en coulisses.

Pour Sheffield United, qui aurait pu prendre la 5e place aux Red Devils en cas de succès, ce revers et un coup dur dans la course à l'Europe.

Les promus n'ont jamais trouvé leur rythme dans ce match, mais ne pourront pas plaider qu'ils ont été gênés par les circonstances particulières liées au huis clos, puisqu'ils avaient déjà joué mercredi à Aston Villa pour la reprise du championnat (0-0).

Déjà dernier buteur des Magpies avant le trêve forcée, lors d'un succès à Southampton (0-1) le 7 mars dernier, le Français Allain Saint-Maximin a ouvert le score de près à la 55e minute, quelques secondes après que Sheffield s'est retrouvé à six pour une faute de John Egan comme dernier défenseur.

Un but célébré genou à terre en hommage au mouvement contre le racisme et les violences policières "Black Lives Matter", qui avait déjà été mis à l'honneur par les deux équipes qui s'étaient inclinées juste avant le coup d'envoi du match, comme lors de toutes les rencontres du week-end.

Matt Richie, d'une belle frappe de 23 mètres (2-0, 69e), et le Brésilien Joelinton (3-0, 79e), pour son premier but à Saint-James Park, malheureusement sans ses fans pour l'acclamer, ont donné une belle ampleur à ce succès mérité pour ce qui n'était pas loin d'être la meilleure prestation des noirs et blancs depuis le début de la saison.