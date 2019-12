Le défenseur de Chelsea Antonio Rüdiger a été victime de propos racistes provenant des tribunes lors du match sur la pelouse de Tottenham. "Quand ces absurdités cesseront-elles?", s'est demandé le défenseur allemand sur Twitter.

"C'est très triste de voir du racisme dans un match de football, mais je pense que c'est très important d'en parler en public. Sinon, ce sera encore oublié dans quelques jours (comme toujours)", a écrit Rüdiger, 26 ans.

"Je ne veux pas impliquer Tottenham dans son ensemble dans cette situation, car je sais que seuls quelques idiots ont été les contrevenants. Dans un terrain de football aussi moderne que le stade de Tottenham, avec des dizaines de caméras de télévision et de sécurité, il doit être possible de les trouver et de les punir par la suite. Si ce n'est pas le cas, il doit y avoir eu des témoins dans le stade qui ont vu et entendu l'incident. C'est vraiment dommage que le racisme existe encore en 2019. Quand ces absurdités cesseront-elles?", a ajouté Rüdiger, qui indique avoir reçu des messages de soutien de supporters des Spurs.

Durant le match, le speaker du stade a diffusé un message pour faire cesser ces comportements.

Dans un communiqué publié en soirée, Tottenham a annoncé mener une "enquête approfondie" en liaison avec Chelsea et ses joueurs. "Aucune forme de racisme

Chelsea s'est imposé 0-2 avec un doublé de Willian.