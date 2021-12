De Bruyne et Lukaku sont montés au jeu et l’ont emporté. Blessé, Origi n’a pas pu participer à la victoire de Liverpool.

Il est peut-être encore tôt, mais en jetant un œil aux écarts au classement, il y a fort à parier qu’un Belge paradera, médaille autour du cou, sur le toit d’un bus pour fêter le titre de Premier League en mai. À deux journées de la mi-parcours, la question est de savoir si cet honneur reviendra à Divock Origi à Liverpool, Romelu Lukaku à Londres ou Kevin De Bruyne à Manchester. Tant les Reds, que les Blues et les Citizens ont empoché trois précieux points dans la lutte pour le titre. Histoire de rendre cette course à trois encore plus intense, excitante et disputée…

Alors qu’aucun Diable n’a pu tirer son épingle du jeu ou se faire remarquer, tous ont dû s’en remettre à un, voire deux penalties.