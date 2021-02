C’était il y a un peu plus de deux ans. Il était apparu sur les radars le 29 novembre 2018, à Kiev en Ukraine. Arsenal y défiait Vorskla Poltava, en Europa League. Un match délocalisé dans la capitale pour raisons de sécurité. Les Gunners déjà qualifiés, Unaï Emery décidait d’y aligner quelques jeunes du centre de formation, qui firent le job (0-3, avec un but d’un certain Emile Smith Rowe…). Parmi eux, Bukayo Saka, à qui le coach espagnol offrit ses premières minutes en pro, en le faisant monter à la 68e minute à la place d’Aaron Ramsey, alors que la victoire était déjà acquise, comme la première place du groupe.

À 17 ans, Bukayo vivait un rêve. Avec, quinze jours plus tard, une première titularisation, toujours en Europa League face à Qarabag. “Depuis que je suis arrivé à Arsenal à l’âge de huit ans, j’ai toujours rêvé de jouer à l’Emirates…” glisse-t-il, ému, après la rencontre.

(...)