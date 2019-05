West Ham ne renouvellera pas les contrats de plusieurs joueurs qui expirent fin juin.

Le meneur de jeu français Sami Nasri et l'attaquant anglais Andy Carroll devront notamment se trouver un nouveau club. Ils ne sont cependant pas les seuls...

Arrivé au mercato d'hiver pour se relancer après une suspension de 18 mois pour dopage, l'ancien bleu (41 sélections, 5 goals) de l'Olympique de Marseille, d'Arsenal et de Manchester City Samir Nasri, 31 ans, n'a disputé que six rencontres pour le compte du club londonien qu'il va devoir quitter.

Ce qui est aussi le cas du buteur international anglais Andy Carroll (9 sélections, 2 buts), 30 ans, qui sera demeuré sept saisons parmi les Hammers après son départ de Liverpool en 2012. Il aura inscrit 34 goals en 143 matches.

Exit également le gardien espagnol Adrian (ex-Betis Séville), aujourd'hui barré par l'international polonais Lukas Fabianski (48 sélections) après 150 titularisations en six saisons.

L'attaquant espagnol Toni Martinez, qui a seulement disputé trois rencontres de FA Cup, doit également partir, au même titre que les defenseurs Vashon Neufville et Josh Pask, et que les milieux de terrains Moses Makashi et Noha Sylvestre.