Le gardien de 31 ans s'est placé en quarantaine et pourrait aussi manquer le match de FA Cup contre Shrewsbury Town samedi prochain.

"Après la dernière batterie de tests, nous avons un cas de Covid-19 à déplorer et il s'agit d'Alex McCarthy. Il sera donc indisponible pour le match de lundi et peut-être aussi pour le match de Shrewsbury, car il doit reste à l'isolement pendant un certain temps", a déclaré aux journalistes Ralph Hasenhuettl, coach de Southampton. Southampton est neuvième de Premier League alors que Liverpool est en tête à égalité avec Manchester United mais avec une meilleure différence de buts.