Tottenham s'est imposé difficilement contre Leicester (3-1) dimanche lors de la 26e journée de Premier League, continuant sa belle vie sans Harry Kane à trois jours de son huitième de finale aller de Ligue des champions contre Dortmund.

Au classement, les "Spurs" (60 pts) reviennent provisoirement à deux points de Manchester City (2e avec 62 pts), avant le choc entre les champion d'Angleterre et Chelsea plus tard dimanche.

En raison des blessures et du rendez-vous européen de mercredi, Mauricio Pochettino avait été contraint d'aligner une équipe "new look". Ainsi, le jeune milieu Oliver Skipp (18 ans) a fêté sa deuxième titularisation en Premier League, aligné aux côté de Moussa Sissoko et Harry Winks dans l'entrejeu. Devant, c'est la paire Fernando Llorente/Son Heung-min qui était chargée de faire oublier l'absence des vedettes Dele Alli et Harry Kane.

Pour une fois depuis la blessure des deux stars anglaises, ce ne sont pas l'Espagnol et le Sud-Coréen qui ont débloqué la situation. Sur corner, Davinson Sanchez a plongé pour ouvrir le score (33) contre le cours du jeu.

Les "Foxes" de Claude Puel, très en forme avec leur recrue Youri Tielemans à la baguette, ont continué à pousser, obtenant même un penalty suite à une faute de Vertonghen.

Mais Hugo Lloris en a profité pour montrer sa classe en repoussant le penalty de Jamie Vardy (60). La chance de Leicester était passée...

Quelques instants plus tard, Christian Eriksen trompait Kasper Smeichel d'un tir depuis l'entrée de la surface (64).

Si Jamie Vardy a ensuite redonné espoir aux siens, les "Spurs" ont envoyé Son, en contre-attaque, faire cinquante mètres tout seul pour tuer le match dans le temps additionnel (90+1).