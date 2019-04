Tottenham a dû attendre les derniers instants pour s'imposer 1-0 face à Brighton ce mardi soir dans un match d'alignement de la 33e journée de Premier League. Dans le même temps, Southampton a été rejoint en fin de match (1-1) sur la pelouse de Watford dans une rencontre comptant pour la 31e journée.

Dominateur, Tottenham a multiplié les occasions (29 tirs à 6) face à une équipe de Brighton qui lutte pour son maintien au plus niveau anglais. Alors que l'on se dirigeait tout droit vers un partage, Eriksen a délivré les Spurs à 60 secondes du terme (89e). Tottenham (70 points) conforte sa troisième place tandis que Brighton (34 points) reste dix-septième et première équipe non-relégable. Jan Vertonghen et Toby Alderweireld ont tous les deux joué 90 minutes.

Dans l'autre rencontre de la soirée, Watford a partagé l'enjeu contre Southampton. Les Saints n'auront pas traîné pour inscrire le premier but de la partie. Il ne fallait que sept secondes à Shane Long pour ouvrir la marque et inscrire le but le plus rapide de l'histoire de la Premier League. Watford, avec Christian Kabasele sur le terrain pendant 90 minutes, égalisait finalement à quelques secondes du temps additionnel (90e) via Gray. Watford (50 points) occupe toujours la septième place. Southampton, pour sa part, reste seizième avec 37 points.