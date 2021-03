Avec un Bale retrouvé qui s’est greffé au duo Kane-Son, les Spurs font à nouveau trembler.

Neuf buts et six assists. Non, ce n’est pas le bilan d’un seul joueur cette saison. C’est celui de trois joueurs… en quatre matchs. Harry Kane, Gareth Bale et Heung-min Son ont mis le feu ces dernières semaines. La rencontre de dimanche dernier face à Crystal Palace était même un véritable feu d’artifice : deux buts et deux assists pour Kane, deux buts pour Bale et un assist pour Son.