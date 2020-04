Premier League: vers un confinement de toutes les équipes dans des hôtels durant la fin de saison ? © Belga Championnats étrangers N. Ch.

Le Daily Mirror persiste et signe: il s'agit de la piste la plus chaude pour mener à une reprise de la compétition anglaise. C'est déjà ce même journal qui avait évoqué cette possibilité il y a plusieurs semaines. Ce lundi, le Daily Mirror affirme que l'optimisme est croissant concernant une reprise de la Premier League. Plusieurs mesures, et pas des moindres, sont à l'étude entre les clubs, qui ont beaucoup d'argent à sauver via les droits TV s'ils parviennent à boucler la saison en cours.



Parmi celles-ci, la plus marquante est sans doute le confinement des joueurs et staffs de chaque équipe dans des hôtels, le temps de finir la compétition. Une mise au vert de plus de six semaines !



Ainsi, chaque club se trouve un hôtel à occuper. Et avant chaque match, l'équipe à l'extérieur rejoint l'hôtel de son hôte pour y séjourner une ou plusieurs nuits avant de rentrer dans son hôtel (ou d'aller dans celui de son prochain hôte si deux matches à l'extérieur se suivent). Toute la partie de l'hôtel désertée par une équipe à l'extérieur sera systématiquement désinfectée en profondeur, tandis que l'équipe à domicile reste confinée dans une autre partie de l'hôtel en question.



Il est également envisageable que certaines rencontres se disputent dans les centres d'entraînement des clubs, plutôt qu'au stade. Et, bien sûr, les joueurs seraient testés régulièrement.



Le foot anglais attend un feu vert du gouvernement pour son "projet de redémarrage". Le scénario rêvé outre Manche: une reprise des entraînements le 18 mai et de la compétition le 8 juin, pour finir la saison avant la fin juillet.