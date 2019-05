Le goal inscrit par le défenseur belge de Manchester City Vincent Kompany à la 70e minute contre Leicester City (1-0) et Kasper Schmeichel, le 6 mai lors de la 37e et avant-dernière journée de la Premier League anglaise de football, a été désigné comme le plus beau de la saison, dimanche soir au cours de la célèbre émission "Match of the Day" de la BBC.

Six buts ont été proposés aux téléspectateurs.

Il revenait ensuite à Ian Wright, Alan Shearer et Gary Lineker de désigner le vainqueur final parmi les trois buteurs ayant recueilli le plus de suffrages.

Ils ont sacré Kompany, qui était opposé à l'attaquant de Crystal Palace Andros Townsend, également auteur d'un incroyable tir victorieux contre... Manchester City, et au milieu de terrain d'Arsenal Aaron Ramsey, qui avait brillamment conclu une merveilleuse action contre Fulham.

Wright semblait hésiter entre Townsend et Kompany. Mais Lineker, qui anime l'émission, et devait trancher en cas d'égalité, a immédiatement coupé court.

Le prix existe depuis 1971. Il était revenu à Jamie Vardy (Leicester) la saison passée.

En plus d'être magnifique, le goal de Kompany a maintenu City dans la course au titre contre Liverpool, conclue avec succès dimanche à Brighton (1-4).

Le public avait voté Townsend à 29%, Kompany à 28%, et Ramsey à 17%.

Eden Hazard était 5e avec 10%, pour un goal inscrit à West Ham le 8 avril.