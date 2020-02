Le transfert d'Hakim Ziyech de l'Ajax à Chelsea a été conclu. Le joueur de 26 ans a accepté de signer un contrat de cinq ans avec les Blues, qu'il rejoindra la saison prochaine. C'est ce que le club anglais a officialisé dimanche.

Ajax et Chelsea avaient déjà trouvé un accord pour un montant maximal de 44 millions d'euros. "Je suis ravi et fier de signer pour un si grand club", a déclaré Ziyech sur le site de son futur employeur. "J'attends la prochaine saison avec impatience et j'espère que nous pourrons réaliser de grandes choses ensemble."

"Hakim était la cible principale du club lors de la dernière fenêtre de transferts", a déclaré Marina Granovskaia, la directrice du club londonien. "Il a été de manière constante l'un des joueurs offensifs les plus dangereux d'Europe ces dernières année, comme nous avons pu le constater lors de nos deux matchs contre l'Ajax en Ligue des Champions."