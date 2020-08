En 2014, c’est en tant que joueur que Mikel Arteta soulevait la Coupe d’Angleterre sous le maillot des Gunners. Six ans plus tard, c’est dans un autre costume, celui d’entraîneur principal, qu’il a endossé il y a six mois à peine, qu’il soulève à nouveau ce trophée avec Arsenal. Une destinée qui marque également un virage à 360 degrés pour les Londoniens.