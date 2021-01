Parmi les neuf précandidats en course, Joan Laporta, Victor Font, Toni Freixa et Emili Rousaud sont les quatre qui ont atteint le cap de 2.257 signatures nécessaires "pour pouvoir devenir candidats à la présidence du FC Barcelone", a annoncé le club catalan lundi soir dans un communiqué.

"Jordi Farré, Xavier Vilajoana, Agusti Benedito, Lluis Fernandez Ala et Pere Riera n'ont pas pu atteindre le minimum de signatures exigé", a précisé le Barça, alors que le processus de comptage et de validation des signatures débute ce mardi et se terminera jeudi.

Les précandidats devaient réunir 2.257 signatures de soutien des socios (supporters-actionnaires) après comptage officiel, pour devenir candidats officiels.

Avec 10.272 signatures présentées, Joan Laporta a été celui qui en a collecté le plus grand nombre, suivi par Victor Font avec 4.713 signatures, Toni Freixa avec 2.822 signatures, et Emili Rousaud avec 2.510 signatures, a indiqué le club blaugrana dans son communiqué.

Vilajoana a présenté seulement 1.968 signatures et n'a donc pas atteint les 2.257 signatures nécessaires. Farré, Fernandez Ala et Pere Riera ont décidé de détruire leurs bulletins récoltés sans qu'ils ne soient comptabilisés, et Benedito a décidé de ne pas présenter ses signatures.