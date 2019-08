Une malédiction des gardiens pointerait-elle le bout de son nez chez les Reds ? Début août, Le Club Bruges réalisait le gros coup de ce mercato en recrutant Simon Mignolet, alors deuxième gardien de Liverpool et qui voulait obtenir davantage de temps de jeu. À peine quelques jours plus tard, lors de la rencontre inaugurale de la Premier League contre Norwich, le gardien titulaire, Alisson se blesse au mollet et est forfait pour quelques semaines.





Son remplaçant, l'Espagnol Adrian, prend sa place dans les buts lors de la Supercoupe d'Europe. Il devient le héros de la soirée en arrêtant le tir au but décisif face à Tammy Abraham. Mais il a été blessé accidentellement par un supporter trop enthousiaste lors de la célébration d'après-match. "Pendant la célébration, un supporter est passé devant Adrian. Ce fan a glissé et a accidentellement donné un coup sur la cheville du portier qui est maintenant gonflée", expliquait l'entraîneur des Reds, Jurgen Klopp.





Résultat, Adrian est encore incertain pour la rencontre de Liverpool face à Southampton ce week-end. Si le forfait se confirme, il ne restera que deux gardiens disponibles du côté de Liverpool: le jeune produit du club Caiomhin Kelleher ainsi qu'Andy Lonergan, 35 ans, et qui est arrivé lundi dernier alors qu'il était sans contrat. Celui-ci a évolué en Championship pour la plus grande partie de sa carrière.