Ce mardi soir, le Real de Madrid a concédé une nouvelle défaite sur la pelouse du Shakhtar Donetsk. A cause de cela, les Madrilènes reculent à la troisième place du groupe, sont proches de l'élimination et s'enfoncent un peu plus dans la crise. Comment la Maison Blanche a-t-elle pu en arriver là ?

Tout ne tourne pas si rond chez les Merengues. Que ce soit en championnat ou sur la scène européenne, les hommes de Zinédine Zidane ne brillent pas. Au cours des six dernières rencontres toutes compétitions confondues, le Real n'a gagné qu'à deux reprises - deux fois contre l'Inter Milan de Romelu Lukaku. En Liga, le dernier succès remonte au 31 octobre contre Huesca, où Eden Hazard avait d'ailleurs ouvert le score d'une sublime frappe du pied gauche.

Mais depuis, Zinédine Zidane n'a plus obtenu les résultats escomptés à l'exception de cette double victoire face à Milan donc. Les explications à ces contre-performances sont nombreuses. Et ce mardi, face au Shakhtar Donetsk, les quelques problèmes du Real Madrid sont apparus clairement durant la rencontre. Analyse.