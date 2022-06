Dans la foulée du départ du président Bruce Buck, l'ancienne assistante de Roman Abramovich va à son tour quitter les Blues.

Le tournant ? Cet épisode avec Didier Drogba en 2009 qui a permis à Marina Granovskaïa d'affirmer son importance au sein de la structure sportive de Chelsea. Cette saison, la star des Éléphants avait été reléguée sur le banc des Blues par Luiz Felipe Scolari. Quand Guus Hiddink a repris les rênes, l'attaquant devait purger une suspension infligée par l'UEFA. La raison ? Son "comportement agressif" à la suite de la défaite en demi-finale de la Ligue des champions contre le FC Barcelone. Drogba semblait se diriger de plus en plus vers la porte de sortie à Stamford Bridge.

Mais c'était sans compter l'intervention de Granovskaïa. Bras droit de Roman Abramovich, elle a convaincu l'oligarque russe de proposer un nouveau contrat à l'Ivoirien, mettant même son propre poste en jeu. Résultat : Drogba prolongeait son séjour à Londres de trois ans et guidait Chelsea vers un nouveau titre en Premier League, deux FA Cup et, bien sûr, une Ligue des champions. Pour le même prix, Abramovich aurait dû patienter neuf ans de plus pour voir son écurie remporter une Coupe aux grandes oreilles. Depuis ce coup de maître, Granovskaïa n'a plus jamais été considérée de la même façon à Chelsea.