L'attaquant du PSG devrait bientôt changer d'air, à en croire plusieurs médias espagnols. Cuatro et Cadena SER et AS rapportent que Kylian Mbappé aurait fait part de ses envies de départ en capitale espagnole.

Il ne devrait donc pas prolonger à Paris. Son contrat arrive à échéance en juin 2022, date à partir de laquelle il pourrait partir n'importe où, gratuitement.

Cet été, le club français se retrouvera donc face à un gros dilemme: garder Mbappé une saison de plus et le voir partir gratuitement ou le vendre durant le mercato estival pour retoucher quelque chose des nombreux millions d'euros investis pour le faire venir de Monaco. D'ailleurs, la même question va se poser pour Neymar.

Liverpool était également intéressé par les services de Mbappé mais ce dernier préfère rejoindre le prestigieux Real Madrid.

AS évoque que l'opération est "économiquement compliquée mais réalisable" dès cet été dans le chef de Florentino Perez, désireux de réaliser une ou deux grosse signatures pour étoffer le noyau de Zinédine Zidane.