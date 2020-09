L'OM a inscrit le seul but du 'Classique' en première période via Florian Thavin (31e). La rencontre était très tendue et les esprits se sont échauffés dans les arrêts de jeu après une faute de Paredes sur Benedetto. Les joueurs en sont venus aux mains et Kurzawa, Paredes et Neymar ont été exclus côté parisien tandis que Benedetto et Amavi étaient priés de rentrer au vestiaire côté marseillais.

Avec ce revers, le PSG subit une deuxième défaite de rang après celle subie mercredi sur le terrain pour leur match de reprise en Ligue 1.