Manchester City se déplace à Stamford Bridge et joue très gros ce soir.

Les choses sont clai res: si Manchester City ne gagne pas, Liverpool sera sacré champion d'Angleterre. Après un début de match timide, Pulisic a pu profiter de son énorme pointe de vitesse et, surtout, d'une énorme erreur de communication entre Mendy et Gundogan pour aller tromper Ederson du pied droit. Grâce à ce but, Liverpool est officiellement champion d'Angleterre.

Mais Manchester City n'abdique pas. Tout seul comme un grand, Kevin De Bruyne catapulte un coup franc à 25-30 mètres dans la lucarne de Kepa avec une trajectoire flottante. Tout simplement magnifique. Lr Diable rouge est en lice pour être le meilleur joueur de la saison et ce genre de geste de classe mondiale pourrait l'aider à y parvenir.

Après une énorme occasion de Sterling qui voyait son tir s'écraser sur le poteau, les Blues répondaient coup pour coup. Lancé seul face au gardien, Pulisic, encore lui, dribblait facilement Kepa et redressait son ballon vers le but mais Walker, à toute vitesse, parvenait à sauver le ballon sur la ligne ! Ce n'était que partie remise dans ce match de fou. Chelsea héritait d'un penalty logique quelques minutes plus tard. Sur une action confuse, Tammy Abraham reprenait un ballon dans les cinq mètres. Son tir croqué prenait la bonne direction mais Fernandinho, dans un geste de désespoir, repoussait le ballon de la main. Grâce à l'apparition du VAR, le Brésilien était logiquement expulsé et l'arbitre désignait le point de penalty. Willian, qui a repris le numéro 10 d'Eden Hazard cet été et qui devrait partir à l'issue du championnat, ne s'est pas fait prier et transformait facilement le penalty.