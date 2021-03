L'entraîneur de la Vieille Dame tente, en vain, d'insuffler un vent nouveau sur Turin.

Le destin a voulu que ce soit son ancien coéquipier qui aggrave sa peine. Après avoir subi une élimination (humiliante) en Ligue des champions, Andrea Pirlo a encaissé un nouveau contrecoup en voyant ses hommes s'incliner (0-1) face à Benevento, dirigé par Pipo Inzaghi. Les deux coachs ont soulevé de nombreux trophées ensemble à l'AC Milan et avec la Squadra, dont deux C1, deux Scudetto et une Coupe du monde. Mais samedi, les enjeux étaient bien différents.

Alors qu'Inzaghi avait pour objectif de s'éloigner de la zone rouge, Pirlo voulait éviter de perdre l'Inter de vue. La bande à Lukaku peut désormais se vanter d'avoir 10 points d'avance sur les Turinois qui voient leurs espoirs de remporter un dixième titre consécutif prendre du plomb dans l'aile.

Résorber l'écart qui les sépare des Nerazzurri s'apparente maintenant à une mission des plus ardues. Alors que la Vieille Dame ne soulèvera pas non plus la Coupe aux grandes oreilles, il ne lui reste plus que la Coppa. La Stampa annonce même avoir "entendu des insultes fuser ou une dispute entre Pirlo et Agnelli dans le vestiaire"… Mais comment la Juve en est-elle arrivée là ?