Tottenham a créé la sensation le week-end dernier en battant Manchester City chez lui 2-3 avec un but d'Harry Kane dans les derniers instants. Après la rencontre, Pep Guardiola estimait que son équipe n'avait rien à se reprocher : "Je pense que nous avons bien joué. Nous nous sommes procurés beaucoup d'occasions. Je ne peux pas critiquer mon équipe, c'était simplement une rencontre difficile", a-t-il débuté avant de préciser que le jeu de Tottenham leur a compliqué la tâche. "Ils ont joué comme je le prévoyais. Ils étaient bons dans la construction et ont créé de l'espace pour partir en contre, mais dans l'ensemble nous nous en sommes bien sortis et nous avons bien joué."

Une petite phrase qui n'a pas échappé à l'entraîneur de Tottenham, Antonio Conte. En réponse à Guardiola, l'Italien a publié une vidéo des trois buts de son équipe sur Instagram avec le message suivant ; "Des contre-attaques ? Peut-être pas", a-t-il écrit avec plusieurs émojis montrant qu'il trouvait ridicules les propos du coach espagnol.

En effet, les trois buts inscrits par Tottenham l'ont été après une séquence de possession des Spurs et pas vraiment par des contre-attaques comme l'avait affirmé Guardiola.

Après la rencontre, Conte avait également déjà affirmé que son plan était d'attaquer : "J'avais dit avant la rencontre que Manchester City aurait la possession du ballon durant 65 à 70 minutes et que nous devions être très solides sur le plan défensif. Mais notre idée première était de partir vers l'avant", a expliqué l'ancien sélectionneur de l'Italie.