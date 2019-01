En vacances à Dubaï, Franck Ribéry s'est offert un mets des plus onéreux. Une entrecôte recouverte d'une fine couche d'or, préparée par le chef du célèbre restaurant turc "Nusr-Et-Dubaï". Montant de l'addition? Salée. Entre 1000 et 1200 euros l'entrecôte de 200g, estiment nos confrères allemands du Bild. Et comme le chlorure de sodium est le condiment qui accompagne le mieux la viande, le joueur du Bayern Munich et le restaurateur Salt Bae l'ont agrémentée avec leur "pincée de sel", le tout en vidéo.