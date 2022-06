Il avait déjà fait le show lors de la célébration des festivités du titre de Manchester City. Un mois plus tard, Jack Grealish continue de fêter ce sacre et profite de ses vacances d'une manière particulière. A Las Vegas, l'international anglais se plaît à boire du champagne.

Le Sun révèle que le Citizen a dépensé 93.000 euros pour s'offrir 116 bouteilles de champagne en une soirée. L'ailier est aux Etats-Unis avec ses amis, notamment Declan Rice, l'élément de West Ham. "Ils ont dansé et se sont portés sur le dos dans la piscine. La star a fait trempette et s'est déhanchée sur les morceaux du DJ et les tubes rock et pop. Il profite d'un repos bien mérité après un championnat difficile en Premier League, mais il semblait fatigué et émotif en traversant l'hôtel", raconte un témoin au journal.

Pas sûr que Pep Guardiola goûte à cette "préparation" à quelques jours de la reprise.