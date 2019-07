Il en a une nouvelle fois fait l'étalage lors de la reprise en ce début de semaine à Liverpool. Après le sacre en finale de Ligue des Champions, pas question pour le mentor des Reds de prendre la grosse tête.





En revenant au complexe de Liverpool, le tacticien allemand a tenu à saluer chaque employé et chaque membre de son staff. De la personne qui travaille à la cafétéria du club, en passant par ceux et celles dans les bureaux, jusqu'à son staff et ses joueurs, personne n'a été oublié.





Un beau geste que tous les coachs n'auraient pas eu.