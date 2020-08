Avec le départ de nombreux joueurs expérimentés, les Rossoneri semblent adopter une toute nouvelle philosophie.

Cinq des neuf joueurs les plus âgés ont déjà mis les voiles et quitté le navire rouge et noir. Pepe Reina (37 ans) a pris la direction de la Lazio, Asmir Begovic (33 ans) retourne à Bournemouth après son prêt, Ricardo Rodriguez (28 ans) a paraphé un bail au Torino alors que les contrats de Lucas Biglia (34 ans) et de Giacomo Bonaventura (31 ans) n'ont pas été reconduits. Antonio Donnarumma (le frère de Gianluigi) et Mateo Musacchio pourraient également suivre le mouvement. Les deux seuls trentenaires qui pourraient fouler la pelouse de San Siro la saison prochaine se nomment Simon Kjaer et... Zlatan Ibrahimovic (si un accord parvient à être trouvé) !

Derrière ces décisions se cache un changement de cap : l'AC Milan veut se renouveler !

