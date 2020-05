Au Danemark, les matches amicaux ont repris leurs droits, afin de préparer le retour de la compétition.

Ce vendredi, le FC Copenhague et Odense s'affrontaient dans une joute amicale. Mais la longue interruption à cause du coronavirus laisse des traces, notamment à Odense, puisque l'entraîneur a dû faire monter au jeu Henrik Hansen, son assistant, à 6 minutes de la fin du match pour remplacer un joueur blessé. Hansen a mis fin à sa carrière de footballeur professionnel à 35 ans et en a désormais 5 de plus. Qu'à cela ne tienne, et bien qu'il fut un joueur modeste, il a toujours du "foot dans les pieds". Preuve en est avec ce joli bu inscrit d'un subtil lob pour arracher l'égalisation en fin de partie.Admirez plutôt: