Depuis plusieurs semaines, les plans tactiques de l'entraîneur de Bologne, Sinisa Mihajlovic étaient systématiquement publiés dans les journaux italiens. Pour trouver d'où venaient ces fuites incessantes, le Serbe a utilisé un stratagème plutôt déroutant.

Cette semaine, il a décrété un entraînement à huis clos pour préparer le match contre l'Inter mais tous ce qui s'y passait se trouvait dans la presse. Lors d'un entraînement, il a décidé de développer un système tactique totalement différent. Et encore une fois, ce changement radical s'est retrouvé dans les journaux.

Ce vendredi, en conférence de presse, un journaliste lui a demandé pourquoi il avait effectué ce changement tactique. La réponse de Mihajlovic ne s'est pas faite attendre : "Le seule raison pour laquelle nous nous sommes entraînés comme celà, c'est pour pouvoir retrouver le c****** qui parle avec les journalistes."

Avant de continuer : "Je l'ai fait dans cet unique but et personne ne s'y attendait. Maintenant, je vais chercher de qui il s'agit et je vais le trouver. Si je trouve qui parle avec les journalistes, je le colle contre un mur. Je vais faire en sorte qu'il ne joue plus jamais", a déclaré l'entraîneur de Bologne en colère.

Mihajlovic a terminé en assurant qu'il ne comptait pas réellement changer de système tactique pour la rencontre face à l'Inter : "Je ne vais pas changer mon système contre l'Inter. Je l'ai fait parce que nous nous entraînions à huis clos mais que le lendemain, tout figurait dans la presse. Nous avons donc une taupe parmi nous, quelqu'un qui ne sait pas tenir sa lanque. Quand je le trouverai, cela ne va pas être joli."