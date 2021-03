Défaits lors de la manche aller en Andalousie (0-2), les hommes de Ronald Koeman ont renversé la situation grâce à Piqué qui a envoyé son club en prolongations à la dernière seconde. Martin Braithwaite a terminé le travail et qualifié les Blaugranas en finale en inscrivant le but décisif.

De quoi ravir le Barça en difficulté cette saison malgré une deuxième place en championnat. Le club n'a pas hésité à chambrer les Sévillans sur Twitter qui avaient détourné une image où l'on voit Mbappé échappait à Piqué. Un troll qui n'avait visiblement pas fait sourire le FCB.

Carles Puyol n'a pas hésité à prêter main forte à ses couleurs de coeur. Alors que Suso, le joueur de Séville, s'était moqué du milieu offensif Pedri qui réclamait un penalty à l'issue du match aller, l'ancien défenseur mythique du Barça ne s'est pas gêné pour rappeler à l'Andalou sa prétention.

"Pour moi, il faut toujours respecter ses coéquipiers, et savoir perdre est aussi important que savoir gagner, Pedri ne méritait pas ça, dans le football, tout revient. Bonne nuit.", a-t-il asséné dans un tweet.

Cette remontada à une semaine du match retour au Parc des Princes a donné des idées aux Barcelonais. Un rêve tout de suite tempéré par Koeman. "Un 2-0, c’est plus facile à remonter, même si ce n’est pas facile non plus. Un 4-1, c’est autre chose... En plus, ils ont une grande équipe. Pendant le match, on verra s’il y a une opportunité de passer. Sinon, il faudra l’accepter."

Le technicien néerlandais devra se passer Piqué. Acteur majeur de la remontée ce mercredi, il s'est occasionné une entorse aux ligaments du genou droit. Une rechute d'un genou droit maudit qui l'avait fait manquer une partie de la saison.