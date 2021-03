On connaissait déjà l'amour que portait Ousmane Dembélé au jeu "Football Manager". On sait désormais grâce à Patrick Bamford que l'international français est un fan invétéré de Leeds. L'attaquant anglais l'a confié dans un podcast enregistré par le club de la ville du Yorkshire. Un amour si grand qui a poussé le champion du monde à quémander tout simplement plusieurs maillots du onzième de Premier League.

C'est Ilan Meslier, gardien de l'équipe entraînée par Marcelo Bielsa et portier des Espoirs français qui a joué l'entremetteur raconte Bamford.

Après le match, il m'a dit : "J'ai besoin de ton maillot, s'il te plaît." Je lui ai dit : "Oui, pas de problème, c'est pour qui ?" Il m'a répondu : "Dembélé." J'ai demandé si c'était celui de Barcelone. J'ai dit : "Quoi, il veut mon maillot ?" Et il m'a répondu : "Oui, le tien et celui de Kalvin (Phillips), parce que c'est un énorme fan de Leeds, il regarde tous les matchs." Je lui dis alors : "C'est sérieux ? Ok, mais je veux son maillot en retour." Et donc, l'autre jour sur FaceTime, à minuit, il m'appelle et me montre le maillot du Barça avec comme message : "À mon frère Bamford", signé Dembélé."

Comme quoi, on peut côtoyer Messi à l'entraînement au quotidien et garder des plaisirs simples.