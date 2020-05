Quand le Maire de Manchester remet la femme d'Angel Di Maria à sa place © Belga Championnats étrangers N. Ch.

Un vrai tacle à la gorge. A distance, bien sûr, confinement oblige. Jorgelina Cardoso, l'épouse d'Angel Di Maria, avait réglé ses comptes avec la ville de Manchester, dans une interview accordée à l'émission argentine "Los Angeles de la Manana". Amie avec Gianinna Maradona, l'épouse de Kun Aguero, elle connaissait déjà la ville avant même que son mari ne soit transféré à ManU: "Nous avions rendu visite au couple Aguero pendant quelques jours. Quand nous sommes partis, j'ai dit à Angel de signer dans n'importe quel pays mais pas en Angleterre."



Un an plus tard, l'Argentin signait pourtant à Manchester... et sa première impression fut vite confortée: "Je n'aimais pas ça du tout. Les gens tout blancs, bizarres... Ils marchent de façon à ce que vous ne sachiez pas s'ils vont vous tuer ou pas. La nourriture est dégoûtante... et à 14h, il faisait nuit. Je voulais me suicider."



Si on repassera sur l'argumentaire, il est évident que le mal-être était réel et concernait aussi son footballeur de mari qui n'a pas vraiment marqué la Premier League. Le Maire de Manchester s'est d'ailleurs servi des performances sportives d'Angel Di Maria pour la remettre à sa place, dans une interview au Daily Mail: "Je suis d’accord avec elle sur un point: ayant été un supporter de United toute ma vie, j’ai également trouvé cette période un peu déprimante. Son mari a été acheté pour près de soixante millions de livres sterling, puis vendu un an plus tard. L’un des plus gros flops de Manchester United, à n’en pas douter."



Mais pour ne pas s'en prendre uniquement à son mari qui semblait n'avoir rien demandé, Andy Burnham a également précisé que Manchester possède des "restaurants exceptionnels. Je pense que les papilles gustatives de Cardoso ont été ternies par son aigreur et son amertume".



Si le marquoir affiche un partout et que la balle est au centre, vous avouerez que le but de Burnham est bien plus beau que celui de Cardoso.