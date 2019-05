Les récentes contre-performances parisiennes font douter les propriétaires du club.



Le 21 avril dernier, les Parisiens remportaient, pour la huitième fois de l'histoire, un nouveau titre de champion de France. Une formalité dira-t-on, lorsqu'on connaît les moyens financiers déployés par le Qatar (NdlR : QSI, Qatar Sport Investments) pour faire du PSG un grand d'Europe. Sauf que depuis ce titre acquis de la tête et des épaules sur la scène nationale, le club de la capitale n'a plus rien décroché... Les récents résultats - dont cette finale loupée contre Rennes - qui ne confirment en rien les investissements de QSI dans le projet parisien et son "Dream Bigger" (rêvons plus grand).

Mais le cœur du problème se situe au niveau de la scène continentale. Mécontent de la tournure des événements depuis de nombreuses années, Tamim Ben Hamad Al Thani, émir du Qatar, commencerait vraiment à douter du pouvoir parisien en C1. L'homme fort et les autres propriétaires de Paris sont également dérangés par les retombées négatives qui s'abattent sur l'émirat suite aux désillusions sportives du club. De plus, le pays du Moyen-Orient est agacé par le peu de considération dont il bénéficie en France alors que le club est le plus en vue dans l'Hexagone depuis l'arrivée des Qataris. Selon Le Parisien, le Qatar pourrait donc prendre ses distances avec le PSG dans un avenir proche afin de sonder un autre championnat pour y bâtir un projet similaire.

Ceci dit, les grosses décisions seront sûrement prises l'année prochaine si le PSG était à nouveau amené à ne pas passer la barre des quarts de finale en Ligue des Champions. D'ici là, une grosse partie du noyau devrait être remaniée cet été avec, notamment, de nouveaux transferts de renom. Bref... la routine et toujours autant de problèmes à gérer.