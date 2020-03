Les deux attaquants auraient pu atterrir en Angleterre cet hiver...

Si Leeds est un club historique en Angleterre, il est en perdition à l'échelle européenne. Cela n'a pas empêché son président, Andrea Radrizzani, de tenter le coup avec deux attaquants de renommée internationale avec Edinson Cavani et Zlatan Ibrahimovic. Pour Sky Sports, il a déclaré: " Le président du PSG m'avait donné la possibilité de vérifier l'intérêt avec le frère de Cavani. Cependant, la négociation n'a jamais décollé, déplore-t-il. J'ai parlé plus concrètement avec Zlatan. Il aurait pu nous donner ce coup de pouce décisif, mais il a décidé d'aller à Milan. Il a été très honnête et transparent avec moi. [...] Je n'ai parlé ni de Cavani ni d'Ibra avec Bielsa parce que nous n'étions pas arrivés au stade où nous pouvions en parler ensemble."

Actuel leader de Championship, personne ne sait si le club entraîné par Marcelo Bielsa remontera en Premier League l'an prochain...