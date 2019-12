C’était il y a quatre ans. À cette époque, un club devant en principe lutter pour sa survie en Premier League dominait celle-ci. C’était l’époque où l’on pensait encore que Leicester allait craquer. C’était obligé. Comment une équipe composée de mecs recrutés à Caen, Le Havre, Stoke ou encore d’un repris de justice pouvait-elle bien damer le pion à Tottenham, Arsenal, Liverpool et les deux clubs de Manchester ? Sauf que six mois plus tard, l’impensable, l’inimaginable se produisait : les Foxes étaient sacrés champions d’Angleterre !

Un feu de paille ? Oui et non, car trois saisons et demi après ce qui reste sans doute le sacre le plus improbable de la vénérable histoire du foot anglais, les joueurs bleus ravissent à nouveau le pays. Certes, le club est entre-temps rentré dans le rang et l’effet de surprise est passé. Mais avec une nouvelle philosophie, un jeu plus léché et une jeune garde foutrement intéressante, Leicester est parvenu à se renouveler. Et à s’offrir une nouvelle fois une première partie de saison un peu folle.

(...)