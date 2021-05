On attendait potentiellement une marée humaine de fans de Manchester City pour célébrer le sacre de leur équipe, en cas de succès de Liverpool ce dimanche. Leurs voisins et ennemis de United leur ont finalement volé la vedette...

Le coup d’envoi du match entre United et Liverpool aurait dû être donné à 17 h 30. Mais vers 15 heures, une foule de fans en colère s’est rassemblée au pied d’Old Trafford. Des fusées, des pétards, des fumigènes et surtout des slogans anti-Glazer. Joel et Avram Glazer, les deux propriétaires du club, sont visés par les fans depuis leur adhésion au projet de Superligue qui a finalement échoué.

C’est pour demander leur départ que plusieurs milliers de fans se sont réunis. Pacifiquement, dans un premier temps… jusqu’à ce que l’inévitable se produise. Plus de 200 d’entre eux, une minorité agressive, ont forcé le cordon policier et les grilles d’Old Trafford pour pénétrer sur la pelouse.