Dortmund n'a pas fait dans la dentelle pour la reprise en Bundesliga.

Les joueurs du Borussia, emmenés par un Thorgan Hazard en feu, ont en effet écrasé Schalke 4-0.

Le tout dans une ambiance particulière puisque le stade était vide en raison du huis-clos imposé par la crise du coronavirus.

Une scène cocasse est toutefois intervenue en fin de partie car malgré l'absence de supporters, les joueurs du Borussia ont quand même tenu à réaliser leur traditionnelle célébration de victoire en réalisant une "ola" devant un kop... vide. Amusant!

On notera que dans le même genre, Thorgan Hazard a lui célébré son but (le 3-0) en levant les bras au ciel et en regardant vers le célèbre "Mur", vidé de son public.