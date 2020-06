L'Argentin a été le grand artisan du succès du Barça face à Leganes ce mardi.

Le FC Barcelone a fait le job sans plus face à la lanterne rouge Leganes 2-0 dans un Camp Nou vide. À côté du but d'ouverture de la pépite Ansu Fati peu avant la mi-temps, Lionel Messi a encore fait parler de lui et pas par son penalty converti à la 69e minute, son 21e cette saison en Liga, mais plutôt par une photo qui démontre une nouvelle fois à quel point il est difficile de stopper La Pulga quand elle est en pleine action.

Durant la rencontre, le capitaine des visiteurs, Unai Bustinza n'a eu d'autre choix que de ceinturer le petit Argentin pour l'empêcher de filer vers le but. Un plaquage digne des meilleurs rugbymen...

© AFP