Vous connaissez bien Luis Suarez l'attaquant buteur. Mais connaissiez-vous Luis Suarez le gardien de la forteresse?

A l'occasion du match de jubilé de Diego Forlan, samedi, l'attaquant uruguayen du FC Barcelone a enfilé les gants et a fait le show.

En effet, après 45 minutes initiales passées en attaque, Suarez a décidé de reculer dans le jeu et de dépanner son équipe en défendant les cages.

Si son style n'était pas très académique, le joueur du Barça a réalisé tout de même quelques beaux arrêts et aura le mérite de n'avoir encaissé qu'un seul but, des oeuvres d'Esteban Cambiasso. Pas mal quand on sait que le match s'est conclu sur un spectaculaire... 6-6!

Les plus beaux moments du match de Luis Suarez dans les buts sont compilés dans la vidéo ci-dessous.