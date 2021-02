Pascal Dupraz est un entraîneur atypique. Connu en France pour son franc-parler, il n'a pas fait dans la dentelle après la rencontre perdue de son club face au PSG (0-1). Plusieurs faits de jeu ont émaillé la rencontre. A commencer par un penalty non sifflé en première période. L'entraîneur français est revenu sur cet épisode pour Europsport France. Et n'a pas manqué de charger une star du PSG. "On aurait aimé peut-être un penalty sur l’action de Yago qui lui vaut un carton jaune alors qu’à mon avis, il y a penalty. Mais, je ne vais pas pleurer, je laisse ça à Neymar."

L'autre fait de match risque d'être beaucoup plus handicapante pour les Franciliens. Après la pause, Neymar a été chargé par Steeve Yago ce qui a précipité le retour au vestiaire du joueur de 28 ans. Problème: le PSG affronte le Barça dans un match au sommet mardi prochain.

Mauricio Pochettino, le coach du PSG, s'est exprimé en conférence presse à propos de la star brésilienne. "Comme vous l'avez vu, il est sorti blessé et il est touché aux adducteurs. Le staff médical va l'examiner jeudi et on verra s'il a une lésion ou non, la nature de sa blessure". Après la rencontre, l'Auriverde s'est également confié sur Twitter: "Honneur et gloire à Dieu en ces moments".

Après la rencontre, Pascal Dupraz a tout de même tenu à affirmer son soutien au PSG face au Barça lorsqu'il a été relancé sur la situation de la star parisienne. "Ça va aller, ça va aller. Je suis supporter de tous les clubs en Coupe d'Europe, j'espère que Paris va faire un bon match, c'est important pour le foot français. Comme ça, vous allez arrêter de me tailler sur les réseaux sociaux."

Ce n'est pas la première fois que Neymar s'écroule avant une grande échéance en LDC. Lors de ses deux premières années au PSG, il avait également dû déclarer forfait pour le huitième de finale de C1. Le club avait d'ailleurs été éliminé dans la foulée par le Real Madrid et Manchester United.