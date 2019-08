L'occasion pour eux d'aller tâter la carte au casino de Barcelone, où se déroule en ce moment l'un des grands rendez-vous "poker" de l'année: l'European Poker Tour. La plupart des professionnels du jeu y côtoient des amateurs fortunés qui peuvent se permettre de payer entre 1.000 et 100.000 euros l'entrée, selon les tournois. Ce lundi, un tournoi à 25.000 euros l'entrée qui avait l'avantage de se jouer en une seule journée réunissait 70 joueurs, promettant 491.600 euros au vainqueur. Et, surprise, on retrouvait les deux joueurs du Barça parmi les neuf derniers survivants du tournoi qui formaient la "table finale". Vidal a finalement rendu les armes en 5e position pour 134.460 euros de gains et Piqué s'est offert une belle mais frustrante deuxième place, pour 352.950 euros !Voilà qui pourrait donner un peu plus envie à Neymar de retourner à Barcelone, lui qui est également un grand amateur de poker.