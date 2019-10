Les années se suivent et se ressemblent pour Neymar. Enfin pas tout à fait. En théorie la superstar brésilienne se blesse au mois de mars quand la saison du PSG commence réellement. Cette fois-ci, c'est en début de saison que le génial mais agaçant brésilien se retrouve à l'infirmerie. Très bien revenu après une blessure à la cheville contractée pendant l'été, le Brésilien est à nouveau blessé et ce pendant 4 semaines.

Pour se consoler, l'Auriverde a un allié de poids: le grand Ronaldo (le Brésilien et non le Portugais). Pour le média Outro, l'ancienne superstar du Real Madrid a donné quelques conseils au Ney pour éviter les blessures. "Tu ne dois jamais te blâmer parce que tu es blessé ou te mettre plus de pression que tu n’en as déjà. Concentre-toi seulement sur ta blessure, reste proche de ceux que tu aimes et prends le temps qu’il te faut, parce que les gens veulent te voir complètement guéri sur le terrain (…) Ton environnement doit être calme. Tu es responsable de ce que fais sur le terrain. En dehors, le reste, ça ne regarde personne. Laisse les gens dire ce qu’ils veulent et prend du plaisir sur le terrain."

Des conseils que Neymar va-t-il suivre à la lettre? L'avenir nous le dira.