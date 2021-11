Manchester United a perdu le derby face à Manchester City, ce week-end. C'est ce qu'il manquait aux Red Devils pour être en crise puisqu'ils pointent désormais à neuf points du leader (Chelsea).Ces résultats en demi-teinte posent question sur la capacité de Solskjaer à mener l'équipe vers le haut du classement. Si certains défendent encore le coach, d'autres, comme Roy Keane, sont plus mitigés. L'ancienne gloire du club, qui est consultant sur Sky Sports, reproche notamment au Norvégien de faire jouer Fred dans l'entrejeu.Evidemment, les supporters ont aussi leur avis sur la question et l'un d'eux ne semblait pas d'accord avec Roy Keane, ce week-end. Alors que l'ancien milieu de terrain signait des autographes aux abords du stade, un homme est venu lui faire des reproches (inaudibles sur la vidéo ci-dessous) et le ton est rapidement monté. Roy Keane faisant ainsi comprendre à son interlocuteur qu'il était simplement "en train de signer des autographes". Et de conclure: "Tu as bu quelques verres... tu as bu deux pintes et tu es ivre" avant de s'en aller, passablement énervé.