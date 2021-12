Depuis son but contre les Diables en demi-finale du Mondial 2018, Samuel Umtiti a complètement disparu des radars. S'il avait bien disputé la finale remportée dans la foulée, il a ensuite connu une véritable descente aux enfers avec le FC Barcelone.1.268 petites minutes jouées la saison suivante, 1.316 lors de l'exercice 2019-2020, 827 minutes la saison dernière et pas la moindre apparition cette saison. Résultat: l'ancien Lyonnais a perdu sa place en équipe de France et les supporters du Barça le prennent en grippe. Comme ce fut le cas récemment, lorsque sa voiture fut arrêtée par des supporters catalans sur la route. Umtiti a alors klaxonné mais cela a encore plus excité les gaillards, dont l'un qui a brièvement sauté sur le capot du bolide.Après s'être extrait de là à grands coups d'accélérateur, Umtiti s'est finalement ravisé et est descendu de son véhicule pour venir faire la morale aux supporters en question. Dont l'un qui a filmé la scène: "Viens ici. Savez-vous ce qu'est le respect ? Connaissez-vous ce mot et savez-vous ce qu'il signifie? Payez-vous les frais de la voiture ?" lâche notamment le joueur, avant de regagner sa voiture.