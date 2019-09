Peu après le quart d'heure de jeu, le Hellas Vérone reçoit un penalty justifié après une faute de Demiral dans sa surface. Samuel Di Carmine se place derrière le ballon pour tenter de convertir le penalty et ainsi donner l'avantage à son équipe mais tire sur le poteau droit du but défendu par Gigi Buffon. Le ballon revient néanmoins dans les pieds d'un autre joueur de l'Hellas Vérone qui tire en première intention et voit son envoi repoussé par la barre.





Mais le ballon reste à nouveau en jeu et est récupéré une nouvelle fois par les joueurs de Vérone. La défense de la Juventus tente de se dégager comme elle peut mais renvoie le ballon dans l'axe où se trouve Miguel Veloso qui d'une frappe magnifique à bout portant a enfin réussi à tromper Buffon qui n'a pu que constater les dégâts.