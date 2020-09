Alors qu’en 2015, Manchester United s’en débarrassait en le refourguant à Crystal Palace (son club formateur), Wilfried Zaha est revenu hanter son ancien club. De son doublé, le Roi de Palace a infligé une surprenante défaite à United, qui disputait son premier match de championnat.

Sous les regards de Sir Alex Ferguson, les Eagles malmenaient les Red Devils d’entrée de jeu en prenant l’avantage grâce à Townsend. Alors qu’ils luttaient pour trouver la faille dans la défense londonienne, les locaux concédaient un penalty à un quart d’heure de la fin. Si de Gea sauvait la première tentative d’Ayew, M. Atkinson ordonnait que le penalty soit retiré, estimant que le portier avait quitté sa ligne. Zaha prenait alors ses responsabilités et ne tremblait pas. Donny van de Beek permettait aux Mancuniens de réduire l’écart, mais Zaha frappait à nouveau et scellait une victoire méritée pour Palace.

Michy Batshuayi est monté au jeu à une dizaine de minutes de la fin. Il était proche de s’illustrer en toute fin de partie, mais son envoi ne trouvait pas le cadre. Le Diable voit ainsi son équipe enregistrer un joli 6 sur 6.