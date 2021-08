Ce dimanche, lors du premier match au Vélodrome de la saison, tous les regards seront tournés vers les nouvelles recrues de l'OM : Konrad de la Fuente, Luan Peres, Leonardo Balerdi... Mais s'il y en a bien un qui attire encore plus de regards que les autres, c'est le nouveau venu Gerson. Évoluant à Flamengo au Brésil, le joueur de 24 ans faisait rêver l'entraîneur de l'OM. Jorge Sampaoli était prêt à tout pour qu'il commence la saison à ses côtés. Et pour se le procurer, le club phocéen n'a pas hésité à mettre les moyens... même si, lors du premier match de championnat contre Montpellier, malgré une victoire (2-3), la nouvelle pépite ne s'est pas montrée décisive, au contraire notamment de Cengiz Under, une autre nouvelle recrue.



(...)