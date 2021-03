À 10 journées de la fin du championnat, Lille, Paris, Lyon et Monaco peuvent encore prétendre au titre.

Si en Premier League, la messe est déjà dite, qu'en Espagne et en Italie l’Inter de Milan et l’Atlético de Madrid possèdent déjà une belle avance de 6 points, et qu’en Allemagne, la lutte se joue entre le Bayern et Leipzig, en France, la course au titre est plus palpitante que jamais avec quatre équipes qui peuvent encore prétendre au titre à dix journées de la fin. État des lieux.



(...)