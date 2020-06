Bournemouth a annoncé mercredi que quatre de ses joueurs, Simon Francis, Andrew Surman, Artur Boruc et Charlie Daniels, ont accepté de prolonger leur contrat au sein du club de Premier League jusqu'à l'issue de la saison, retardée en raison de la crise du coronavirus.

L'ailier Ryan Fraser a lui décliné cette proposition d'un contrat à durée limitée, ont précisé les 'Cherries' dans un communiqué.

Bournemouth reprendra la compétition samedi par la venue de Crystal Palace au Vitality Stadium. Ce match est le premier télévisé par la BBC depuis la création de la Premier League.

Le club est en pleine lutte pour sa survie dans l'élite du football anglais. Bournemouth est 18e et virtuellement relégué mais compte le même nombre de points que West Ham et Watford, respectivement 16e et 17e.